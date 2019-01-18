Вита Семеренко: в промахе сама виновата, просто дёрнула винтовку

Украинская биатлонистка Вита Семеренко прокомментировала выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Она заняла 29-е место, совершив один промах.

«На „стойке“ я не нервничала, собственно, как и на последнем выстреле. Тогда подумала, что лучше его немного отложить, сделать вдох-выдох и чётко попасть. В промахе на „лёжке“ виновата я сама, просто дёрнула винтовку и увидела, как выстрел ушёл на три часа. Физически вроде бы все ОК, но проигрыш большой, значит, не всё так хорошо, значит, есть какие-то проблемы. Будем анализировать по ходу на дистанции по пульсу, как проходила гонка», — цитирует Семеренко Biathlon.com.ua.

Победу в спринте одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина.