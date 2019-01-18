Мякяряйнен пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Действующая обладательница Кубка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала выступление в спринтерской гонке на этапе в Рупольдинге (Германия) и сообщила, что пропустит эстафету. В спринте она заняла 21-е место, совершив два промаха.

«В плане стрельбы я выступила лучше, чем в последних гонках, но всё равно успешным такой результат не назовёшь. Что касается работы лыж, то она тоже не была идеальной. Отставание получилось большим.

Я не приму участия в субботней эстафете. У нас есть усиление из Кубка IBU, девушки готовы к гонке. Для меня будет достаточно и масс-старта", — приводит слова Мякяряйнен Yle.

В общем зачёте Кубка мира Кайса занимает восьмое место. Лидирует итальянка Доротея Вирер.

Хованцев: я знаю, в чём проблема Мякяряйнен. Она уже обращалась за помощью