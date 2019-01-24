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Юрлова-Перхт: перед гонкой не могла прокашляться, не хватало воздуха

Юрлова-Перхт: перед гонкой не могла прокашляться, не хватало воздуха
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала результат спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Россиянка избежала промахов, но заняла промежуточное 15-е место (гонка продолжается).

«Западение скорости на последнем круге? Оно пошло с самого начала. Перед гонкой не могла прокашляться, мне кажется, что по всей дистанции не хватало воздуха. Здесь его и так не хватает на высоте. Сразу чувствовались проблемы с мышцами, не могла оттолкнуться.

Перед стартом пыталась сделать небольшие ускорения, думала, может, это пройдёт. Но в итоге пришлось бежать в таком состоянии.

Мне нравятся подходы к огневому рубежу с подъёмами. Как показывает практика, на таких подходах у меня бывают лучше результаты», — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира-2018/19. Женщины. Спринт 7,5 км
24 января 2019 года, четверг. 16:30 МСК
1
Маркета Давидова
Чехия
21:40.7
2
Кайса Мякяряйнен
Финляндия
21:42.4
3
Марте Рёйселанд
Норвегия
21:44.2
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