Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ в Минске, Самарин занял второе место

В Минске (Беларусь) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. У мужчин после короткой программы лидером соревнований является россиянин Михаил Коляда. Второе место занимает Александр Самарин. Третьим идёт действующий чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь

Мужчины. После короткой программы

1. Михаил Коляда (Россия) — 100,49.

2. Александр Самарин (Россия) — 91,97.

3. Хавьер Фернандес (Испания) — 91,84.

4. Кевин Аймоз (Франция) — 88,02.

5. Максим Ковтун (Россия) — 87,70.

6. Даниэль Самохин (Израиль) — 86,48.

7. Алексей Быченко (Израиль) — 84,19.

8. Михал Бржезина (Чехия) — 83,66.

9. Даниэль Грассль (Италия) — 81,69.

10. Маттео Риццо (Италия) — 81,41.

Произвольные программы фигуристы представят 26 января.