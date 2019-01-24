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Старых: было тяжело, слабо начала, на финише весь запас кончился

Старых: было тяжело, слабо начала, на финише весь запас кончился
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала результат спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Старых избежала промахов и заняла промежуточное 11-е место (гонка продолжается).

«Было тяжело, я сразу это понимала. Но старалась бороться до конца. Может, слабо начала. Но не думаю, что потом бы меня хватило до конца. На финише весь запас закончился.

Не могу оценивать состояние как хорошее. Уже ближе к нему, но ещё не то состояние, которое я хочу видеть. Хотелось бы чувствовать лёгкость, чтобы при нуле бороться хотя бы за топ-6», — сказала Старых в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира-2018/19. Женщины. Спринт 7,5 км
24 января 2019 года, четверг. 16:30 МСК
1
Маркета Давидова
Чехия
21:40.7
2
Кайса Мякяряйнен
Финляндия
21:42.4
3
Марте Рёйселанд
Норвегия
21:44.2
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