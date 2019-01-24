Коляда: хотел ли я сделать четверной лутц? Нет, такого не было

Российский фигурист Михаил Коляда, занявший первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в Минске (Беларусь), прокомментировал своё выступление. Судьи оценили его прокат в 100,49 балла.
«Впечатления хорошие, я доволен тем, что было сегодня. Хотел ли я сделать четверной лутц? Нет, такого не было. Настрой перед произвольной программой боевой. Ответы такие лаконичные, потому что я повзрослел», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Перед произвольной программой, которую фигуристы покажут 26 января, второе место занимает россиянин Александр Самарин. Третьим идёт действующий чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес.
Напомним, у женщин после короткой программы лидирует представительница России Алина Загитова.
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