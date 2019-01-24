Миронова: на трассе было очень тяжело, рада, что удалось подняться так высоко

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала результат спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Россиянка отстреляла на ноль и заняла итоговое седьмое место. Этот результат стал лучшим в карьере Мироновой.

«В прошлом году на последнем этапе Кубка мира в Тюмени была с нулём.

Определённо этот результат для меня приемлем. Я рада, что удалось подняться на высокое место. На трассе было очень тяжело. Мы приехали сюда стартовать с чистого листа. Было тяжело.

Хорошо ли, что живём здесь ниже? Это плюс. Организм не начинает проходить акклиматизацию, наверное, это лучше даже.

Стрельба? Тренеры мне всегда говорят на стрельбе, чтобы стреляла в своём ритме.

Какие ожидания от пасьюта? На трассе было очень тяжело, буду настраиваться на максимально быстрый бег», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».