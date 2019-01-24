Самарин: упрощать программы не собираюсь, буду развиваться дальше

Российский фигурист Александр Самарин заявил, что не намерен упрощать программы после завершения чемпионата Европы в Минске.

В короткой программе 20-летний фигурист получил от судей 91,97 балла. Это его лучший результат в сезоне. Первое место занял россиянин Михаил Коляда. Третий результат показал действующий чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес.

«Отличная публика, хорошая арена. Удалось откататься на уровне, но произошла обидная ошибка. Хотелось сделать этот прыжок, на тренировках его стабильно показывал. Я не собираюсь упрощать программы, буду развиваться дальше, в том числе и в эмоциональном плане», — цитирует Самарина ТАСС.

Мужчины покажут произвольные программы 26 января. У женщин после короткой программы лидирует россиянка Алина Загитова.