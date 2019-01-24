Домрачева: победа Давидовой — хороший знак, молодые поколения подрастают

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева прокомментировала результат спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Гонку выиграла чешка Маркета Давидова, для которой эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира.

«Победа Давидовой? Да, это, наверное, хороший знак, что молодые поколения подрастают и дают бой более опытным спортсменам. Это мотивация для остальных.

Сегодня идеальная стрельба решила исход гонки. Очень захватывающая гонка получилась. Удачно для зрителя у Дальмайер был стартовый номер. Качество скольжения к последнему кругу ухудшилось, Дальмайер стало сложно, но зрители только выиграли.

Давление зрителей? Здесь скорее чувствуется особенность самого места. Мы находимся на высоте. Здесь тяжелее, чем на многих других дистанциях, важно быть предельно аккуратным. Здесь бывает тяжелее спортсменам с объёмной мышечной массой», — сказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».