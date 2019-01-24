Васильев: сегодня наши девушки отличились в общекомандном зачёте

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал результат спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Я стоял на огневом рубеже и разговаривал с Леонидом Гурьевым (тренер сборной России по стрельбе. — Прим. «Чемпионата»). Он подметил особенность. Когда Миронова начинает стрелять в ритме, не зацеливается. Она ещё на тренировке начала отрабатывать этот режим. У неё одни нули были. Сегодня она подтвердила, что это не случайность.

Девушки наши сегодня отличились в общекомандном зачёте. Они принесли огромное количество очков, приближаются к первой позиции.

Надеюсь, что наши тренеры ведут подготовку к чемпионату мира. Меня радует, что наши девчонки стреляют на ноль», — сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».

Гонку выиграла чешка Маркета Давидова. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третье — норвежка Марте Рёйселанд. Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, занявшая седьмое место.