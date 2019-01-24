Шпынева одержала победу на юниорском ЧМ по прыжкам с трамплина в Лахти

Российская «летающая лыжница» Анна Шпынева выиграла золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Лахти (Финляндия). Её результат – 253,1 балла. Ещё одна россиянка Лидия Яковлева стала второй (252,4). Тройку призёров замкнула представительница Италии Лара Мальсинер (249,9).

Представительницы России Александра Баранцева и Мария Яковлева заняли восьмое и 21-е места соответственно.

На данный момент Лидия Яковлева является лучшей из россиянок в общем зачёте Кубка мира, – она находится на шестой позиции.

Лыжные гонки. Первенство мира. Лахти, Финляндия

Юниорки. Прыжки с трамплина

1. Анна Шпынева (Россия) – 253,1.

2. Лидия Яковлева (Россия) – 252,4.

3. Лара Мальсинер (Италия) – 249,9...

8. Александра Баранцева (Россия) – 237,7...

21. Мария Яковлева (Россия) – 205,3.