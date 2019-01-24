Автор иска к Макларену: пусть извинится за то, что полил нас грязью

Бывший президент Федерации гребного спорта России Вениамин Бут, являющийся инициатором иска к автору доклада о допинге в российском спорте Ричарду Макларену, рассказал, почему решил обратиться в суд вместе с группой спортсменов.

«Поймите, речь идёт не о деньгах, а о чести и достоинстве. Человек полил нас грязью, основываясь на непроверенных данных. Как минимум извинитесь за это, скажите: «Да, я неправ». Получу колоссальное удовлетворение, если такой уважаемый человек признает свои ошибки.

Юристы говорили, что тяжба может затянуться до двух лет, но практика показывает, что чаще всего стороны раньше приходят к какому-то соглашению, договариваются. Это происходит, когда одна из сторон понимает тупиковость своей позиции. В настоящий момент Макларену вручено извещение о подаче иска. Теперь он в течение 30 дней должен сформулировать своё мнение. После состоится проверка данных юристами. На каком-то из рубежей можем прийти к соглашению», — цитирует Бута «RT на русском».