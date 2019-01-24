Гурьев: снимаем ярлыки с Мироновой, что она плохо стреляет

Тренер по стрельбе сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал результат спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Переговорил с Куклиной, она сказала, что дыхания не хватило. Она легла, и получился непроизвольный выброс.

У Васильевой было три попадания хороших, промахи непонятные, разбираемся, но до сих пор она не может пройти рубеж лёжа. Она пристреливалась ещё в первой смене. Вроде всё нормально было, отправили на старт.

Рад за Свету Миронову, что она впервые стрельнула ноль. Нужно отметить этот положительный фактор. Она стала быстрее стрелять, да ещё и точно. Снимаем ярлыки, что когда-то она стреляла плохо. Она преодолела психологический барьер.

Старых — закоренелый стрелок. Она была в не очень хорошем состоянии. Но отработала нормально. У Юрловой-Перхт были проблемы на стойке в последнее время. Но сегодня справилась великолепно. Она съездила домой, вернулась, и стало лучше», — сказал Гурьев в эфире «Матч ТВ».