Успех Коляды, тату Ковтуна и #teamTutberidze. Лучшие фото проката мужчин на ЧЕ

24 ноября в Минске на стадионе «Минск-Арена» на чемпионате Европы по фигурному катанию российский фигурист Михаил Коляда занял первое место после выступления в короткой программе с результатом 100.49. Второе место занимает Александр Самарин (91,97). Третьим идёт действующий чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес (91,84).

Ещё один российский фигурист Максим Ковтун расположился на пятой строчке, набрав 87,70 балла.

Произвольные программы фигуристы представят 26 января. Начало соревнований — в 11:15 по московскому времени.

Напомним, у женщин после короткой программы лидирует представительница России Алина Загитова.

Лучшие кадры с выступления мужчин в короткой программе — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.