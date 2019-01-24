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Куклина: пока у меня плохое функциональное состояние, не могу прийти в форму

Куклина: пока у меня плохое функциональное состояние, не могу прийти в форму
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Куклина заняла 43-е место, гонку выиграла чешка Маркета Давидова. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третье — норвежка Марте Рёйселанд.

«Я больше горный человек. Я лучше себя чувствую в таких условиях. Функциональное состояние у меня плохое в данный момент, пока не могу прийти в форму. Будь состояние как во время подготовительного периода, могла бы бороться за топ-10. Почему так? Сказалась болезнь. Тяжело набирать форму.
Поездка в Америку? Рада страшно. Буду бороться за каждый старт.

Проигрыш две минуты? Конечно, это очень много. Нужно минимум минуту скидывать», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Давидова выиграла спринт в Антхольце, Миронова — 7-я
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