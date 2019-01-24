Ягудин: испугался за Ковтуна, когда он сильно упал на первом прыжке

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился впечатлениями от выступления фигуриста Максима Ковтуна в короткой программе на чемпионате Европы в Минске. Четырёхкратный чемпион России получил от судей 87,70 балла и занимает пятое место.

«Я не видел здесь тренировок Ковтуна, но видел шестиминутную разминку, на которой он идеально сделал и четверной сальхов, и четверной тулуп. Значит, это всё есть. Честно скажу, я испугался после того, как Ковтун упал на первом прыжке — зная, каким он был раньше. А он не просто сорвал, а упал сильно. Испугался за все его дальнейшие прыжки.

Но он тут же пошёл и сделал четверной тулуп с тройным тулупом, потом тройной аксель. За это ему отдельное спасибо. Ну и как итог: три мальчика в последней разминке — это достойный результат», — цитирует Ягудина «Р-Спорт».

Ковтун: я нацелен бороться до конца, просто так ничего отдавать не буду