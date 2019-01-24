Триумф Давидовой, коллапс Дальмайер и точная стрельба Мироновой — в видеообзоре

На этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоялся женский спринт. Победителем соревнований стала чешская биатлонистка Маркета Давидова. Представительница Чехии избежала промахов и преодолела дистанцию за 21 минуту 40 секунд. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, уступившая победительнице менее двух секунд. Мякяряйнен допустила 1 промах на огневых рубежах. Третье место заняла норвежка Марте Рёйселанд.

До последнего за победу боролась немка Лаура Дальмайер. После заключительного огневого рубежа Дальмайер лидировала, но не смогла удержать преимущество. На последних метрах дистанции немка едва не упала, а после финиша не могла самостоятельно подняться на ноги.

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова. Российская биатлонистка закрыла все мишени и заняла седьмое место, что стало лучшим результатом в карьере Мироновой.

Видео можно посмотреть на сайте «Калашников Media»