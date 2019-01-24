Миронова: есть ли чувство неудовлетворённости? Всегда стремлюсь к лучшему

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась эмоциями от спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Россиянка заняла седьмое место, что стало лучшим результатом в её карьере.

«Сегодня было очень тяжело на дистанции. Рада, что обошлось без штрафных кругов. Трасса не такая сложная, тяжело, что горы. Мышцы быстро забиваются.

Довольна ли последним кругом? Пока не видела аналитику, не знаю, как проходила. Но казалось, что наращивала темп. Тренеры постоянно вели, кричали, сколько проигрываю третьему месту.

Есть ли чувство неудовлетворённости? Всегда стремимся к лучшему, конечно.

Почему не еду в Америку на этапы Кубка мира? Наше с тренерами обоюдное решение, что не поедем. Так будет лучше. Там тяжёлая акклиматизация», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.