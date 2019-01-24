Большунов, Устюгов и Непряева вошли в состав сборной России на этап КМ в Швеции

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция), информирует сайт ФЛГР.

Этап состоится 26—27 января. В нём пройдут индивидуальные гонки на 15 км свободным стилем у мужчин и на 10 км у женщин, а также эстафеты, состав на которые будет определён по итогам первых стартов.

Мужчины: Евгений Белов, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Сергей Устюгов и Александр Бессмертных.

Женщины: Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Алёна Соболева и Ольга Царёва.

В общем зачёте Кубка мира Большунов занимает второе место, отставая от норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на 124 балла. Непряева также идёт второй, пропустив в лидеры генеральной классификации представительницу Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг.