Вирер сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Старых — 15-я

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону после спринта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Вирер заняла восьмое место. Отставание от Вирер до 15 очков сократила Лиза Виттоцци, ставшая пятой в спринте. Третье место в общем зачёте занимает словачка Паулина Фиалкова. Трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина — четвёртая.

Позиции в общем зачёте улучшили норвежка Марте Рёйселанд и финка Кайса Мякяряйнен.

Представительницы Норвегии и Финляндии заняли третье и второе места в спринте.

Лучшей среди россиянок является Ирина Старых, она на 15-м месте. На 16-м — Екатерина Юрлова-Перхт.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 532

2. Лиза Виттоцци (Италия) — 520

3. Паулина Фиалкова (Словакия) — 460

4. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 445

5. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 434

6. Анаис Шевалье (Франция) — 391

7. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 369…

15. Ирина Старых (Россия) — 261

16. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 257…

26. Евгения Павлова (Россия) — 160…

39. Светлана Миронова (Россия) — 110.