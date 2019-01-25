Шестикратный чемпион Европы по фигурному катанию Фернандес завершает карьеру

Действующий чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес подтвердил, что завершит карьеру после соревнований, которые сейчас проходят в Минске. По итогам короткой программы 27-летний уроженец занял третье место.

«Я очень переживал, когда выступал, сам не совсем ощущал, но в замедленной съёмке видно, как я дрожал. Возможно, судьи из-за этого сняли баллы. После выступления увидел ошибки, которые мне не свойственны.

Какой бы ни был результат, это мой последний чемпионат. Дальше моя жизнь будет связана с фигурным катанием, но выступать больше не планирую. Я чётко понимаю, чем буду заниматься", — цитирует Фернандеса БелТА.

Произвольные программы фигуристы представят 26 января. На данный момент лидером является россиянин Михаил Коляда.