Васильев: думал, что у Мякяряйнен уже «лебединая песня», рад, что ошибся

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мнением о форме немки Лауры Дальмайер и финки Кайсы Мякяряйнен. Дальмайер, пропустившая значительную часть сезона, заняла четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), а Мякяряйнен финишировала второй.

«Дальмайер? Очень вязкая была гонка. На финише было заметно, когда она на повороте последнем чуть не упала. Было видно, что ноги «подсели». Понятно, что она не в лучшей форме. Ей помогла хорошая стрельба, здесь все стреляют нездорово.

Сегодня здорово себя Мякяряйнен проявила. Рад, что ошибся. Думал, что наступила её «лебединая песня». Хорошо, что не так.

Если она съездит на северо-американские этапы, не уверен, что будет готова к чемпионату мира в Эстерсунде. Все этапы Кубка мира — подводящие к основному старту. Наверное, ей уже не удастся выиграть Кубок мира. Может, стоит сосредоточиться на чемпионате мира?» — сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».