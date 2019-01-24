Васильев: надеюсь, неудачное выступление в Рупольдинге подстегнёт наших ребят

Двукратный олимпийский чемпион президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Анхтольце (Италия).

«Интригу мы всегда ждём, на то и биатлон. Относительно неудачное выступление наших ребят в Рупольдинге, надеюсь, подстегнёт. Всё будет зависеть от стрельбы. Дышать тяжело. Очень важно, чтобы не было западания на финишном круге.

Надеемся на ребят. Нам здесь обычно бежится неплохо. Думаю, неудачное выступление в Рупольдинге — недоразумение», — сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».

Мужской спринт на этапе Кубка мира в Антхольце состоится 25 января. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки.