Олимпийская чемпионка избила ёлкой директора спортивной школы

В городе Александров (Владимирская область) началось расследование инцидента, связанного с избиением директора спортивной школы по лыжным гонкам и лёгкой атлетике имени Ольги Даниловой Екатерины Шаговой.

Данилова, в честь которой названа школа, является двукратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам. Сейчас она работает начальником отдела по физической культуре, спорту и туризму. В конце декабря 2018 года Данилова пригласила Шагову встретиться в её кабинете и в ходе беседы обвинила коллектив спортивной школы в непрофессионализме, а все мероприятия, которые проводятся в заведении, назвала «на уровне сельпо». В ответ Шагова обвинила Данилову в том, что при ней был развален лыжный вид спорта в Александрове.

Конфликт привёл к тому, что олимпийская чемпионка выдернула из горшка новогоднюю ёлку и ударила ею директора школы, а затем начала душить Шагову. Потерпевшая сняла в больнице побои и обратилась в правоохранительные органы. Спустя некоторое время Данилова написала встречное заявление в полицию об избиении. По результатам проверки МВД отказалось возбуждать уголовное дело, информирует издание «Новый город Александров».