Обнародованы стартовые номера на мужской спринт в Антхольце

Пресс-служба IBU опубликовала стартовые номера на мужской спринт, который будет проходить 25 января на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

Первым из россиян на дистанцию выйдет Евгений Гараничев, получивший второй стартовый номер. Александр Логинов стартует под 26-м номером. Дмитрий Малышко начнёт гонку 41-м, а Матвей Елисеев – 51-м. Последним из российских биатлонистов стартует Эдуард Латыпов (100).

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё начнёт гонку сразу после Логинова под 27-м номером. Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад получил 12-й стартовый номер.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию спринта в Антхольце. Спринт начнётся в 16:30 по московскому времени.