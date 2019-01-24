Сипре: не думали, что на чемпионате Европы делаем историю Франции

Французский фигурист Морган Сипре, выступающий в спортивной паре с Ванессой Джеймс, поделился впечатлениями от победы на чемпионате Европы в Минске.

«Не думали, что делаем историю Франции. Да, пары из нашей страны не выигрывали с 1932 года. Горжусь молодыми Бойковой и Козловским, говорил им уже, что они возьмут титул. С Тарасовой и Морозовым будем ещё бороться — они очень хорошо катаются», — передаёт слова Сипре корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сипре и Джеймс на чемпионате континента обновили мировые рекорды в парном фигурном катании. В произвольной программе они набрали 149,11 балла и получили в сумме 225,66 балла. Прежние рекорды также принадлежали им — 148,37 и 221,81 балла соответственно.