Морозов: довольны вторым местом на чемпионате Европы, но ошибки наказали нас

Российский фигурист Владимир Морозов, занявший вместе с Евгенией Тарасовой второе место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, заявил, что доволен катанием и итоговым результатом.

«У нас была одна ошибка — такая же, как и в короткой программе. Не знаю, закономерность ли это. Мы очень довольны катанием, но ошибки наказали нас. На ЧМ будем готовиться очень усердно и постараемся нейтрализовать все ошибки, больше работать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Победителями стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Российский дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский выиграл бронзу. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин показали пятый результат.