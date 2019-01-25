Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира в Антхольце

Сегодня, 25 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 16:30 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (26-й), Дмитрий Малышко (41-й), Матвей Елисеев (51-й), Александр Поварницын (64-й) и Эдуард Латыпов (100-й).



Лидер общего зачёта норвежец Йоханнес Бё стартует 27-м, действующий обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад — 12-м.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.



Этап в Антхольце завершится 27 января.

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