Серебро Тарасовой и Морозова, невероятный прокат Джеймс и Сипре. Яркие фото с ЧЕ

24 января в Минске на стадионе «Минск-Арена» российская спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов заняла второе место на чемпионате Европы по фигурному катанию. По итогам короткой и произвольной программ фигуристы в сумме получили 218,82 балла.



Золотые медали достались французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре (225,66 балла). Призовую тройку замкнули представители России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,28 балла). Дуэт Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин показал пятый результат (185,92 балла).

Лучшие кадры с выступлением спортивных пар с произвольной программой на ЧЕ по фигурному катанию и церемония награждения — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.