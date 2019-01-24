Козловский: удивительные эмоции, когда на дебютном ЧЕ поднимаешься на пьедестал

Российский фигурист Дмитрий Козловский подвёл итоги выступления на чемпионате Европы в Минске в соревнованиях спортивных пар, где вместе с Александрой Бойковой он занял третье место.

«Сейчас мы эмоционально вымотаны и опустошены. Удивительные эмоции, что на дебютном чемпионате Европы удаётся подняться на пьедестал. Это огромная ответственность, потому что у России всегда были чемпионы. И раз уж из-за травмы не поехали Забияко и Энберт, мы должны были отстоять места на пьедестале. Очень рады, что нам это удалось», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Золотые медали завоевали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Вторыми стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.