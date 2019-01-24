Логинов: не привык проявлять эмоции на людях, на трассе сконцентрирован на деле

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал об особенностях характера и признался, что не любит проявлять эмоции на публике. Также Логинов заявил, что суровый образ — не наигранный.

«Я действительно не привык сильно проявлять эмоции на людях. И не могу поменяться, стать по щелчку пальцев более радостным и улыбчивым. Естественно, в команде мы много шутим и смеёмся. Но на трассе я занят другим делом. И сконцентрирован только на нём.

Серьёзность — не образ или что-то ещё. Просто я такой. И размышлять над тем, какой тип поведения мне больше мог бы подойти, даже не хочу. Это будет искусственно, что уже само по себе неправильно.

Представить-то я могу всё что угодно. И вполне нормально отношусь к новым знакомствам, большим компаниям. Но если говорить именно о комфорте, знакомый круг, которому доверяю, мне ближе», — приводит слова Логинова «Спорт-Экспресс».