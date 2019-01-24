Дальмайер: полностью измотана, но удовлетворена результатом

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала результат спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Дальмайер заняла четвёртое место, хотя после заключительной стрельбы лидировала с преимуществом, превышающим пять секунд. Немецкая биатлонистка упустила медаль в концовке, едва не споткнулась на финише, а после окончания гонки долго не могла подняться.

«Я была совсем измотана, ждала финишную черту. Даже надеялась, что она будет раньше на пару метров. Тем не менее полностью удовлетворена итоговым результатом», — приводит слова Дальмайер Sport1.de.

Гонку выиграла чешка Маркета Давидова. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третье — норвежка Марте Рёйселанд. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая седьмое место.