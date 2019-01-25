Пацев: спортсмены поседеют, пока в Канаде дело дойдёт до судебных слушаний

Известный спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал подачу иска группой российских спортсменов к автору доклада о допинге в отечественном спорте Ричарду Макларену.

«До нынешнего момента был подан только один подобный иск к ВАДА и Макларену — от троих велосипедистов, который до сих пор рассматривается. Волна не пойдёт, потому что судебные разбирательства в Канаде, как и в других странах англосаксонской правовой системы, очень дорогие и затяжные. Спортсмены поседеют, пока дело дойдёт до слушаний, не говоря уже о подведении итогов», — цитирует Пацева «RT на русском».



По словам Пацева, лишь первичное вложение в судебный процесс составляет порядка $ 300 тыс. Поэтому ВАДА, находясь в Канаде, чувствует себя достаточно спокойно.

«В агентстве постоянно призывали российских спортсменов обращаться в суд, но при этом прекрасно понимали, что у российских спортсменов такой возможности просто нет. Агентство за полгода инициировало принятие в провинции Квебек, где ВАДА и заседает, закона о судебном иммунитете в отношении себя любимого. То есть в данной провинции обратиться к ним в суд нельзя. Там очень боятся исков. Но Ричард Макларен отношения к ВАДА не имеет и заседает в другой канадской провинции, Онтарио, так что на него судебный иммунитет в любом случае не распространяется», — добавил адвокат.