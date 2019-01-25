Независимая от IBU комиссия изучит сведения, которые предоставил Пихлер

Независимая комиссия рассмотрит сведения, переданные бывшим тренером сборной России по биатлону Вольфгангом Пихлером. Ранее Пихлер передал некие сведения, которые опровергают показания Григория Родченкова. Комиссия будет действовать независимо от Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

«Пихлер обратился в комиссию по внешнему наблюдению, которая проводит расследование независимо от IBU», — говорится в сообщении.

Пихлер во время декабрьского этапа Кубка мира по биатлону обещал созвать пресс-конференцию, на которой планировал опровергнуть слова Родченкова. В дальнейшем пресс-конференция была отменена. В то же время специалист заявил, что его удивила и разочаровала позиция IBU. В частности, Пихлер выразил негодование в связи с тем, что организация никогда не просила его дать показания.