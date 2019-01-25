Мякяряйнен: уверенность в себе — не моя сильнейшая сторона в биатлоне

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен оценила стрельбу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она заняла второе место, уступив менее двух секунд чешке Маркете Давидовой. Мякяряйнен допустила один промах.

«Я довольна такой стрельбой. Главная проблема промахов в Антхольце — это, конечно, высокогорное расположение стадиона. У нас не так много этапов Кубка мира, где трасса находится так высоко. В этом году нас также ожидают гонки в Северной Америке, где мы будем соревноваться на высоте. Стадион в Антхольце — мой любимый, но, несмотря на это, стрелять здесь всегда тяжело. Но, с другой стороны, здесь всегда светло, и мне такой световой контраст очень подходит для стрельбы. Например, в Рупольдинге во время гонок уже темнело, и мне было сложнее видеть чёткие мишени, чем в солнечный день.

В последнее время ситуация улучшилась, хотя уверенность в себе — не моя сильнейшая сторона в биатлоне. Было бы намного лучше, если бы я больше верила в свои силы и собственный опыт. В любом случае во время гонок я не думаю ни о чём подобном; самоанализ начинается вечером в отеле, когда я остаюсь одна в номере. Но я стараюсь не углубляться в подобные мысли и сохранять боевой настрой.

Гонка преследования будет очень сложной. Посмотрите на небольшие разрывы в десятке: претенденток на призовые места будет много. Безусловно, важнейшим элементом будет стрельба, но в гонке с двухкилометровым кругом также не стоит списывать со счетов и скоростных спортсменок", — цитирует Мякяряйнен сайт «Матч ТВ».

Кайса также рассказала о подготовке к чемпионату мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) в марте.

«Я пока не знаю, но думаю, что мы будем тренироваться в Финляндии. Это во многом зависит от погоды. Сейчас дома очень холодно, и такие условия не подходят для тренировок. Но я надеюсь, что условия будут подходящими. После возвращения из Америки нам нужно будет время на то, чтобы вернуться в свой часовой пояс и акклиматизироваться. У нас дома прекрасный стадион, и я надеюсь, что мы будем тренироваться именно там. Хотя, если вмешается погода, план нужно будет менять», — сказала Мякяряйнен.