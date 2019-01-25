Сорокина: Антхольц — это наша трасса

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года, победительница этапа Кубка мира по биатлону Наталья Сорокина прокомментировала выступление россиянок в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
Победу одержала представительница Чехии Маркета Давидова. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, продемонстрировала седьмой результат.
«Антхольц — это наша трасса. Девчонки умеют справляться в трудных ситуациях и стрелять чётко в плохих условиях. Там коварный подход к рубежу, и нужно учитывать каждую мелочь. Миронова хорошо провела гонку, и было видно, как ей тяжело пришлось на финише», — приводит слова Сорокиной сайт «Матч ТВ».
Сегодня, 25 января, в Антхольце состоится мужская спринтерская гонка.
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Россиянка Светлана Миронова бежала быстро, стреляла точно, но в последний миг гонки выпала из топ-6. А победила вчерашняя юниорка из Чехии.