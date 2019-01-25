Мякяряйнен рассказала, почему обратилась за помощью к Хованцеву

Действующая обладательница Кубка мира финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала, почему некоторое время назад обратилась за помощью к главному тренеру сборной России Анатолию Хованцеву.

«Анатолий много лет работал в Контиолахти, и мы с ним хорошо дружим. Он очень сильный специалист по стрелковой подготовке, к тому же провёл намного больше времени на стрельбище, чем любой из тренеров в нашей команде. Поэтому я спросила у Хованцева, не заметил ли он каких-либо ошибок или технических недочётов в моей работе на рубеже. В основном мы с Анатолием общаемся как друзья. Для меня очень важно найти поддержку у человека, с которым мы долгое время совместно работали и который хорошо меня знает», — приводит слова Мякяряйнен сайт «Матч ТВ».

Накануне Кайса заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Хованцев: я знаю, в чём проблема Мякяряйнен. Она уже обращалась за помощью