Вал. Семеренко: так тяжело — не передать! Сперва челюсть свело, теперь уши болят

Олимпийская чемпионка 2014 года украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она заняла 60-е место, совершив один промах.

«Получается, мы здесь уже третий день, третий-четвёртый день акклиматизации… Так тяжело — просто не передать! У меня сначала челюсть всю свело, а сейчас уши болят из-за очень большого перепада давления. Конечно, всегда ожидаешь лучшего, но мы знали, что будет очень тяжело и нужно будет терпеть и бороться. К сожалению, на сколько сил хватило, на столько и терпела и боролась.

Этап в Антхольце действительно хороший, фееричный, много болельщиков, зрителей. Здесь уютно и тепло, хоть и морозы — солнце пригревает так, что всегда тепло и радостно. А по нам — так как мы девушки не горные, нам очень тяжело бежать на такой высоте, легче бежится на равнине.



Я доверяю тренерам и думаю, вопрос о пиках лучше им задать, всё-таки они нас тренируют, а мы выполняем работу. Конечно, мы все стараемся и хотим одного результата, ждём его с нетерпением», — приводит слова Семеренко Biathlon.com.ua.

Сегодня, 25 января, в Антхольце состоится мужской спринт.

Вал. Семеренко: наверное, на животе быстрее спускаться, чем на ногах