У пятикратного олимпийского чемпиона по плаванию диагностирован рак

Пятикратный чемпион Олимпийских игр, многократный чемпион мира американский пловец Натан Эдриан сообщил, что врачи диагностировали у него рак.

«Недавно я отправился к врачу, так как что-то со мной было не так. В любом случае мне нужно было сделать прививку от гриппа. Но после нескольких обследований и визитов к специалисту я, к сожалению, узнал, что у меня рак яичек. Хорошо, что мы обнаружили это на ранней стадии. Я уже приступил к лечению, прогноз позитивный.

Через несколько недель я вернусь в бассейн с намерением готовиться к Олимпиаде в Токио.

Я сохраняю позитив, так как подобное заболевание, как у меня, излечимо. Я невероятно благодарен семье, друзьям и особенно жене за любовь и поддержку. На следующей неделе мне сделают операцию", — в частности написал спортсмен.

Пост доступен в «инстаграме» Натана Эдриана.