Меркушина: я опоздала на старт из-за проблем с винтовкой, открутился болтик

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она заняла 35-е место, совершив один промах.

«Изначально я опоздала на старт из-за небольших проблем с винтовкой — открутился болтик на ремнях. Что касается самой гонки, то вот у меня лыжи прям так ехали, наверное, лучше всех, хотя, безусловно, высота также сказывалась. Бежать было тяжело, и моментами реально закладывало уши. Промах был допущен не из-за какого-то ветра или ещё чего, просто немного передержала выстрел», — приводит слова Меркушиной Biathlon.com.ua.

Победу в спринтерской гонке одержала представительница Чехии Маркета Давидова. Этап в Антхольце завершится 27 января.

Меркушиной нужна инъекция, для которой требуется специальное разрешение ВАДА