Логинов: мне нравилось быть вратарём, но родители посчитали футбол баловством

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, когда проникся любовью к этому виду спорту и как попал в сборную. В общем зачёт Кубка мира он занимает второе место.



«Когда полюбил биатлон? Года через полтора после того, как начал заниматься. Сначала у нас был акцент на лыжную подготовку, стрельбой особо не занимались. Но мне это нравилось. Любил приходить на первую тренировку, а потом на вторую, даже если её не было в расписании. Хотя тогда даже речи о серьёзной карьере не шло — просто нравилось это всё. А когда начал выезжать на соревнования, всё стало увлекать ещё больше.



Я побывал на двух сборах с юниорской сборной по лыжам, с которой тогда работал Олег Перевозчиков. Поехал туда потому, что юношей неплохо выступил на чемпионате России среди более старшего возраста. Но тогда встал вопрос: где продолжать соревноваться? И я, не раздумывая, отдал приоритет биатлону. Всё-таки мой тренер Екатерина Халиуллина специализировалась именно на нём», — цитирует Логинова «Спорт-экспресс».



Александр также сказал, что в детстве занимался карате и футболом.



«Во-первых, в какой-то момент за занятия стало нужно платить. А я не из богатой семьи. Во-вторых, видимо, это было не моё. Мне вроде бы и нравилось, но чего-то не хватало. С лыжами вот как — я мог увидеть на обычной картонной карте, что где-то есть телевышка. Сколько туда километров — да бог его знает. Даже не задумывался. Утром в воскресенье встал — и поехал. По столбикам. Потому что мне это было в кайф.



Я ходил на футбол! Был на нескольких тренировках „Сокола“. Пробовал себя в роли вратаря — мне это нравилось. Но в тот момент серьёзно занимался карате, плюс родители считали, что футбол — это скорее баловство. К тому же в нём, особенно в Саратове, развиться тяжелее. Вот и решили сосредоточиться на другом», — сказал Логинов.

Логинов: поеду на оба этапа в Северной Америке, соревновательная практика нужна