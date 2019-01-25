Чита может стать местом подготовки сборной России по биатлону к Олимпиаде-2022

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что сборная России может выбрать Читу в качестве места подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

«На мой взгляд, это очень перспективное место, и надо сделать Читу первым эшелоном для выхода в Пекин. „Мы отсюда должны поехать в Пекин“ — это правильный девиз», — цитирует Драчёва ТАСС.

По словам главы СБР, также рассматриваются варианты с Семинским перевалом и Белокурихой. Драчёв отметил, что комплекс в Чите подходит в плане близости часовых поясов с Пекином, однако инфраструктура в Забайкалье развита меньше — здесь нужно обустроить современные стрельбища, раздевалки и другие помещения.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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