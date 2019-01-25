Давидова: я не экономила силы, просто я всегда так медленно стреляю

Чешская биатлонистка Маркета Давидова поделилась впечатлениями от первой в карьере победы в личной гонке на Кубке мира. Накануне она выиграла спринт на этапе в Антхольце (Италия). Давидова избежала промахов и опередила чуть менее чем на 2 секунды финку Кайсу Мякяряйнен, ставшую второй. Третье место заняла норвежка Марте Рёйселанд.

«Я не экономила силы, просто я всегда так медленно стреляю! Теперь не буду участвовать в юниорском чемпионате мира, остаюсь на Кубке мира», — приводит слова Давидовой Biathlon.com.ua.

Лучший результат среди представительниц России показала Светлана Миронова, ставшая седьмой. Миронова избежала промахов и уступила победительнице почти 14 секунд.

Сегодня, 25 января, в Антхольце пройдёт мужской спринт.