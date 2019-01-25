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Давидова: я не экономила силы, просто я всегда так медленно стреляю

Давидова: я не экономила силы, просто я всегда так медленно стреляю
Другие / Биатлон

Чешская биатлонистка Маркета Давидова поделилась впечатлениями от первой в карьере победы в личной гонке на Кубке мира. Накануне она выиграла спринт на этапе в Антхольце (Италия). Давидова избежала промахов и опередила чуть менее чем на 2 секунды финку Кайсу Мякяряйнен, ставшую второй. Третье место заняла норвежка Марте Рёйселанд.

«Я не экономила силы, просто я всегда так медленно стреляю! Теперь не буду участвовать в юниорском чемпионате мира, остаюсь на Кубке мира», — приводит слова Давидовой Biathlon.com.ua.

Лучший результат среди представительниц России показала Светлана Миронова, ставшая седьмой. Миронова избежала промахов и уступила победительнице почти 14 секунд.

Сегодня, 25 января, в Антхольце пройдёт мужской спринт.

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Россиянка Светлана Миронова бежала быстро, стреляла точно, но в последний миг гонки выпала из топ-6. А победила вчерашняя юниорка из Чехии.
Источник: Biathlon.com.ua Сообщить об ошибке
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