Журавок: приходишь на рубеж ужасно вымотанная, воздуха будто не хватает

Украинская биалонистка Юлия Журавок прокомментировала выступление в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она заняла 82-е место, совершив два промаха.

«Даже не знаю, что сказать после такой гонки. Высота, конечно, очень давила. И ладно бы ходом не очень, но хоть бы на стрельбе в ноль отработала, а нет… Приходишь на рубеж ужасно вымотанная, воздуха будто не хватает, вот из-за этого и были допущены промахи. Честно говоря, понимаю, что функционально я сейчас очень слабенькая, потому нужно просто работать и работать дальше», — приводит слова Журавок Biathlon.com.ua.

Победительницей женского спринта стала представительница Чехии Маркета Давидова. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третье — норвежка Марте Рёйселанд.