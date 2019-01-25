Логинов: когда я стал 8-м на «Лыжне России», все спрашивали: «Кто это такой?»

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, как в юношеском возрасте принял участие в «Лыжне России».
«Свою первую победу не помню. Почему-то запомнилась «Лыжня России». Я стал восьмым, когда меня никто знать не знал. Выступали ребята, которые были на 4-5 лет старше. У всех уже были комбинезоны, очки. А я бежал в спортивном костюме и с металлическими палками. Все смотрели на меня и спрашивали: «Кто это такой?» — цитирует Логинова „Спорт-экспресс“.
Александр также рассказал, как допинговый скандал сказался на его доверии к людям.
«Я сам по себе человек недоверчивый. Но те, кому реально верю, уверен, не подведут», — сказал биатлонист.
Логинов вернулся после дисквалификации за употребление эритропоэтина в декабре 2016 года.
Логинов: поеду на оба этапа в Северной Америке, соревновательная практика нужна
Лучший российский биатлонист очень хочет в Америку. Зачем ему это?
А как же чемпионат мира, где именно у него лучший шанс выиграть медаль для сборной России?