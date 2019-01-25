Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по вольной борьбе, депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев поддержал Фонд борьбы с лейкемией на благотворительном аукционе Meet for charity.



Победитель аукциона сможет встретиться с легендарным спортсменом и узнать, как расширить границы собственных возможностей.



Все собранные средства будут переданы в Фонд борьбы с лейкемией для оказания помощи подопечным.



Принять участие в благотворительном аукционе и получить возможность встретиться с Бувайсаром Сайтиевым можно на сайте проекта Meet for charity.



Сайтиев является членом Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ, советником глав Чечни и Дагестана, президентом Федерации спортивной борьбы Чеченской Республики.