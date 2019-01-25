Мякяряйнен: конкуренция выросла, нам всем нужно хорошо потрудиться для победы

Финка Кайса Мякяряйнен, занявшая второе место в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), признала, что конкуренция в биатлоне стала выше.

«Думаю, сейчас уровень значительно поднялся, теперь нам всем нужно хорошо потрудиться для победы. Конкуренция выросла, но, думаю, это хорошо для болельщиков — за биатлоном интересно следить! Так много спортсменок из разных стран способны на высокие результаты. Думаю, это также повысило интерес медиа и, таким образом, расширило биатлонную географию. Это хорошо для нашего вида спорта», — приводит слова Мякяряйнен Biathlon.com.ua.

Победу в спринте одержала представительница Чехии Маркета Давидова. Тройку призёров замкнула норвежка Марте Рёйселанд.