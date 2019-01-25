Лыжница Жеребятьева выиграла гонку на 15 км на молодёжном ЧМ, Дуркина — 2-я

В Лахти (Финляндия) продолжается первенство мира по лыжным видам спорта. В лыжной гонке на 15 км классическим стилем с масс-старта победу одержала россиянка Анна Жеребятьева. Второй результат продемонстрировала её соотечественница Лидия Дуркина. Бронзовым призёром стала представительница Германии Катарина Хенниг.



Лыжные гонки. Первенство мира. Лахти, Финляндия

Женщины. До 23 лет. 15 км классическим стилем

1. Анна Жеребятьева (Россия) – 40.31,4.

2. Лидия Дуркина (Россия) – +23,5.

3. Катарина Хенниг (Германия) – +37,5.

4. Яна Кирпиченко (Россия) – +41,6…

13. Полина Некрасова (Россия) – + 1.41,4.

23 января золотую медаль первенства мира в гонке на 10 км свободным стилем завоевала российская лыжница Мария Истомина.