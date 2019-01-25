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Межецкая завоевала серебро на этапе Гран-при по дзюдо в Тель-Авиве

Межецкая завоевала серебро на этапе Гран-при по дзюдо в Тель-Авиве
Другие / Прочие виды спорта

В Тель-Авиве (Израиль) стартовал этап серии Гран-при по дзюдо. В первый день соревнований россияне завоевали серебро и две бронзы. Второй стала Дарья Межецкая, третье место заняли Альберт Огузов и Ислам Хаметов.

Дзюдо. Этап Гран-при. Тель-Авив, Израиль
Мужчины. До 60 кг
1. Джорре Ферстретен (Бельгия).
2. Торнике Чкадуа (Нидерланды).
3. Седрик Револь (Франция) и Альберт Огузов (Россия).

До 66 кг
1. Мануэль Ломбардо (Италия).
2. Богдан Ядов (Украина).
3. Альберто Гайтеро Мартин (Испания) и Ислам Хаметов (Россия).

Женщины. До 57 кг
1. Тимна Нельсон Леви (Израиль).
2. Дарья Межецкая (Россия).
3. Ивелина Илиева (Болгария) и Некода Смит-Дэвис (Великобритания).

Этап Гран-при по дзюдо в Тель-Авиве завершится завтра, 26 января.

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