Шведские биатлонисты Фемлинг и Перссон подхватили кишечную инфекцию

Ещё два представителя сборной Швеции по биатлону испытывают проблемы со здоровьем. По информации Sveriges Radio, кишечную инфекцию подхватили олимпийский чемпион Пеппе Фемлинг и серебряный призёр Олимпийских игр Линн Перссон.

Накануне появилась информация, что проблемы с желудком есть у лидера сборной Швеции, победителя Игр-2018 Себастиана Самуэльссона. Фемлинг пропустит спринтерскую гонку, которая состоится на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) сегодня, 25 января. Участие Самуэльссона всё ещё под вопросом.

Перссон стартовала в спринте накануне и заняла 28-е место. Проблемы с пищеварением у неё начались ночью.

Расписание стартов в Антхольце

25 января – спринт (мужчины).

26 января – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

27 января – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).